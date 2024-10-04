الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة إسرائيلية تستهدف محيط معبر المصنع اللبناني الحدودي مع سورية

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :