الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي يرؤون بالجليل الغربي

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :