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توقف حركة السير بالاتجاهين بين سورية ولبنان إثر استهداف إسرائيلي لطريق المصنع في جديدة يابوس بصاروخين

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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