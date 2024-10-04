الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الخبير الأمني والإستخباري "يوسي ميلمان" تعليقا على صور الأقمار الصناعية لقاعدة نيفاتيم: الأضرار أكبر بكثير مما أعلنه الجيش بالقاعدة الجوية الأهم

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :