توقف حركة السير بين سوريا ولبنان بعد استهداف إسرائيلي لطريق المصنع

واستهدفت غارة الاحتلال الاسرائيلي محيط نقطة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا على بعد كيلو متر واحد من مركز الأمن العام، من دون وقوع إصابات.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي البربري على لبنان و وقوع خسائر فادحة بالارواح بين قوات النخبة بجيش الالحتلال الاسرائيلي على يد المقاومة اللبنانية أثناء محاولاتهم التوغل البري في الجنوب.

وفجر الجمعة نفذ جيش الاحتلال غارات عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية لبيروت و دمر أبنية سكنية بأكملها، كما استمر في قصف القرى في جنوب لبنان.

والخميس، نفّذ حزب الله 33 عملية عسكرية متنوعة الأهداف، من تصدٍّ لمحاولات التقدم لقوات النخبة في جيش الاحتلال باتجاه بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان، إلى استهداف تحشّدات إسرائيلية في ثكنات ومواقع عسكرية وبساتين ومنازل المستوطنات على طول الحافة الأماميّة قبالة القرى الجنوبية، وليس انتهاءً بقصف مستوطنات وأهداف عسكرية في عمق الشمال.