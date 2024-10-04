الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مجلس الامن يؤكد دعمه الكامل لغوتيريش بعد اعلان الاحتلال انه شخص غير مرغوب فيه

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :