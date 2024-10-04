شهداء باستهداف دير البلح وخان يونس واقتحام عنبتا شرق طولكرم

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر طبية افادتها باستشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين ووقوع عدد من المصابين بقصف استهدف منزلا شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل وموقعا يأوي نازحين في كل من دير البلح وسط القطاع وخان يونس جنوبا وألقى قنابل حارقة تسببت بحرائق في منازل بمخيم النصيرات وسط قصف مدفعي استهدف جنوب مدينة غزة.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، قصف طيران الاحتلال عدة مواقع واستهدف منزلا يعود إلى عائلة أبو جزر في منطقة معن شرق المدينة ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41.788 مواطنا، وإصابة 96,794 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

الاحتلال يقتحم بلدة عنبتا شرق طولكرم

من جهة اخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وأكدت مصادر محلية، اقتحام عدد من آليات الاحتلال، البلدة من حاجز عناب العسكري شرقا، وجابت الشوارع والأحياء وتحديدًا الشارع الرئيس والجبل الجنوبي، ومحيط المنتزه والبلدية والمقبرة الشمالية وشارع المدارس وطريق السهل، وحارة الشامية، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

الاحتلال يغلق مداخل بلدة حزما

كماأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مداخل بلدة حزما، شمال شرق القدس.

وأفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت 3 مداخل مؤدية إلى البلدة بحواجزها العسكرية على شارع حزما الرئيسي بالاتجاهين، ومنعت المواطنين من دخول البلدة أو الخروج منها، ما تسبب بأزمات سير.

كما هددت قوات الاحتلال الأهالي بالتنكيل بأبنائهم عبر مكبرات الصوت، بزعم القاء حجارة.