بزشكيان: من السخيف ان يقوم كيان هويته العدوان بارشاد الشعب الايراني

العالم-ايران

وحسبما نقلت وكالة ارنا, وخلال لقائه مع الإيرانيين المقيمين في دولة قطر، اشار رئيس الجمهورية الى اننا نهدف من السفر إلى بلدان مختلفة، خاصة دول الجوار، لتعزيز الوئام والوحدة والتماسك وأوضح: في المحادثات التي أجريتها مع أمير قطر، أكدت أيضًا أن المصائب التي يسببها الكيان الصهيوني لشعوب المنطقة اليوم هي نتيجة الخلافات والتشتت بيننا، ولو كنا معًا، لكانت العظمة والاقتدار اللذين يتحققان من وحدتنا، ستمنع حتى فكرة العدوان من أن تمر في ذهن أي معتدٍ.

ولفت الرئيس الايراني الى أن الأعداء يخلقون التناحر بيننا من خلال اثارة الخلافات ولم يعودوا بحاجة حتى للقدوم إلينا، وأضاف: اليوم، نحاول أيضًا داخل ايران نشر هذا الوعي والايمان بأن إيران لكل الإيرانيين وليست لفئة أو جماعة أو فكر؛ لقد عشنا معًا في نفس الأرض منذ آلاف السنين بعادات وثقافة وتقاليد مشتركة، وهذا هو العامل الأكثر أهمية في بقائنا معًا.

وأشار إلى أنه من السخيف للغاية أن يريد كيان هويته الكاملة 70 عاما من الاجرام والعدوان أن يعطي توجيهات ورسالة للشعب الايراني صاحب الحضارة العريقة التي عمرها عدة آلاف من السنين، وقال: نحن قادرون على الحفاظ على كرامة وفخر إيران بالتعاون والتعاطف لإحياء هذا الأمر ونحن نرى ذلك ممكنا في نطاق طاقتنا تمامًا.وأضاف بزشكيان: إذا تكاتفنا نحن المسلمين في جميع بلداننا سنجلب الشرف والفخر لأنفسنا، وإذا دعمنا بعضنا البعض فلن يجرؤ أحد على النظر إلينا بمهانة أو تهديد.

وأشار إلى أن الأعداء اليوم يحاولون جاهدين جر إيران إلى الحرب والصراع، وقال: لسوء الحظ، منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية، قام أعداؤنا بجرنا إلى الصراع من أجل منع البلاد من النمو والتطور. في بداية الثورة فرض علينا الأعداء حرب السنوات الثماني مع شعب العراق الصديق والشقيق، واليوم دفعوا الكيان الصهيوني للعدوان على فلسطين ولبنان، والذي قد يهاجم دولاً أخرى غداً.

وأكد رئيس الجمهورية: آمل أنه بغض النظر عن أي مشكلة قد تنشأ، أن نتمكن من السير على طريق الكرامة والعزة الإلهية بقوة؛ إن علاقات الأخوة والقرابة العميقة التي تربطنا بشعوب المنطقة تمتد إلى آلاف السنين، وعلينا أن نعمل يداً بيد من أجل رفعة المجتمع الإسلامي نحو العزة والكرامة.