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مصادر لبنانية: قصف مدفعي متواصل يستهدف محيط بلدة يارون جنوبي لبنان

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

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