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مراسل العالم: جيش الاحتلال لم يتمكن حتى الان من احداث ثغرة باتجاه لبنان

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

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