الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤
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الاعلام العبري: دوي انفجارات في عكا وحيفا وصفارات الانذار تطلق في الشمال

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

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