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اعلام الاحتلال: سقوط صاروخين في المنطقة الصناعية بخليج حيفا وتصاعد الدخان

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

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