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جيش الاحتلال: رصد اطلاق 20 صاروخا من لبنان نحو حيفا والكريوت

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

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