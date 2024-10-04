السوداني يبحث مع نظيره الإسباني إنهاء تواجد قوات التحالف في العراق

العالم - العراق

وثمن السوداني، بحسب البيان الحكومي الصادر عن المكتب الاعلامي لرئيس وزراء العراقي، موقف إسبانيا وسانشيز بالخصوص، من القضية الفلسطينية الذي تجسد في الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً "ضرورة أن يتدخل الاتحاد الأوربي لوقف العدوان الصهيوني المستمر على غزة، بالإضافة إلى التصعيد الخطير الذي يستهدف لبنان منذ أيام، وهو ما يهدد بانزلاق المنطقة في حرب شاملة".

وبحثا خلال الاتصال موضوع الإجراءات الخاصة بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، خصوصاً أن إسبانيا عضو مهم فيه، وضرورة التهيئة لتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين من أجل الانتقال إلى علاقة شراكة ثنائية مبنية على أساس المصالح المشتركة.