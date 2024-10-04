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حماس: مجزرة الاحتلال بطولكرم لن تثني من عزيمة شعبنا ومقاومتنا

حماس: مجزرة الاحتلال بطولكرم لن تثني من عزيمة شعبنا ومقاومتنا
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

قالت حركة حماس: إن قصف الاحتلال الوحشي بالطائرات مساء الخميس، لأحد المقاهي في مخيم طولكرم وأوقع عشرات الشهداء والمصابين من النساء والأطفال هو تصعيد خطير في عدوانه المتواصل على الضفة الغربية، ودليل على وحشيته وإفلاسه، في ظل فشله الميداني في النيل من عزيمة شعبنا ومقاومته المتصاعدة.

العالم - فلسطين

وأضافت الحركة في بيان له نشر علي موقع المركز الفلسطيني للإعلام: إننا إذ ننعى شهداء مجزرة طولكرم الذين ارتقوا بقصف الاحتلال الغادر، لنؤكد أن المقاومة في طولكرم وكافة محافظات الضفة ستبقى عصية على الكسر رغم بطش الاحتلال، وأن سياسة الاغتيالات لن تفلح في ثني شعبنا عن خيار المواجهة والتصدي للاحتلال.
كما أكدت أن ثبات شعبنا سيكون سداً منيعاً يحول دون تمادي وعربدة الاحتلال مهما عظمت التضحيات، وأن المقاومة في الضفة لا تهزها الضربات، بل تزيدها عزماً ومضياً، ولن تسمح للاحتلال بتنفيذ مخططاته الخبيثة الرامية لتصفية قضيتنا.


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