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صفارات الانذار تدوي في كريات شمونه ومرغليوت والمنارة بإصبع الجليل

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

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