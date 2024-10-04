عشرات القتلى ودمار كبير في الولايات المتحدة بسبب الإعصار هيلين

العالم - الاميركيتان

وتم تسجيل مقتل أكثر من 200 فرد في ولايات كارولاينا الشمالية والجنوبية، وجورجيا، وفلوريدا، وتينيسي وفيرجينيا، ما يجعل من "هيلين" ثاني أكثر إعصار حصدا للأرواح في البرّ الرئيسي الأمريكي خلال أكثر من نصف قرن، بعد الإعصار كاترينا عام 2005.

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وفي ذات السياق ذكرت وكالة رويترز أن خدمات الكهرباء لا تزال مقطوعة عن ما يقرب من 1.3 مليون منزل وشركة في جنوب شرق الولايات المتحدة بعد أن ضرب الإعصار هيلين منطقة بانهاندل بولاية فلوريدا في 26 سبتمبر/أيلول الماضي.

وانخفضت حالات الانقطاع من نحو 1.7 مليون مع استمرار عودة الكهرباء. وإجمالا، تسببت العاصفة في انقطاع الخدمة عن نحو 5.5 مليون مستخدم، معظمهم في الجنوب الشرقي.