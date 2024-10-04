الاحتلال يتكبد خسائر كبيرة رغم محاولات التعتيم

العالم _ مراسلون

وقال مراسلنا إن الإسرائيليون يرون أنه بعد الرد الإيراني والاعتراف بتضرر المضادات الأرضية والدفاعات الجوية بشكل كبير، فإن الاحتلال يحتاج إلى فترة لإعادة بناء قدراته الدفاعية الجوية.

وأوضح أنه "من المستحيل إخفاء الخسائر التي تكبدها كيان الاحتلال خلال العملية البرية التي شنها في جنوب لبنان"، مضيفاً: "رغم محاولات الكيان فرض رقابة عسكرية على الإعلام والجمهور الإسرائيلي بشأن الرد الإيراني، إلا أن الإصابات كانت واضحة ولم يكن هناك مجال للإنكار، حيث شاهد الجميع في فلسطين المحتلة الصواريخ الإيرانية وهي تضرب أهدافها بدقة في الداخل المحتل."

وتابع قائلاً: "الوضع اليوم مشابه، حيث لا يستطيع كيان الاحتلال إخفاء الخسائر التي تعرض لها خلال يومين أو ثلاثة أيام فقط من بدء العملية البرية في جنوب لبنان."

وأكد مراسلنا أنه "مع أول محاولة للكيان لدخول منطقة مارون الرأس الحدودية، بدأت قوات الاحتلال تتعرض لخسائر في كل لحظة، واضطرت إلى التراجع تحت ضغط نيران المقاومة."

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