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متحدث الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي: ايران متمسكة بموقفها في التضامن مع الشعب اللبناني

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

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