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متحدث الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي: على دول المنطقة أن تدرك خطورة الوضع الذي يواجهه لبنان وتداعياته على مستقبل شعوبنا

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

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