طهران تنفي مزاعم واشنطن حول نشر معلومات كاذبة

العالم-ايران

وردا على التقرير السنوي لوزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة الأمريكية وإثارة بعض الاتهامات بشأن تدخل إيران في الانتخابات الامريكية،نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" الادعاءات التي تتهم استخدام بعض الدول للذكاء الاصطناعي بما فيها إيران، لنشر معلومات كاذبة أو مثيرة للانقسام حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية معتبرا ان لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة بتاتا.

واشار بقائي الى ان هذه الادعاءات المتكررة والتي لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلا والتي ترددها بعض السلطات والمؤسسات الأمريكية منذ فترة، هي مسيسة ذات دوافع و استخدامات سياسية داخلية.

كما اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية على ان الادارة الأمريكية، التي لها تاريخ طويل من التدخل غير القانوني في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ليست في وضع يسمح لها بتوجيه مثل هذه الاتهامات إلى دول أخرى.