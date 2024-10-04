الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

يديعوت احرونوت: اصابة مبنى في كريات شمونه بشكل مباشر بصاروخ من لبنان

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :