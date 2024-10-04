تشديد الاجراءات العسكرية في بيت أمر والخليل واعتقال 24 فلسطينيا

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد الناشط الاعلامي محمد عوض ان قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في بلدة بيت أمر واعتقلت 20 مواطنا وهم: وجيه صبري عبد الرزاق عادي (53 عاما)، ونجله يوسف (17 عاما)، ومحمد علي مصلح عوض (40 عاما)، ونجله وديع (16عاما)، وحسن محمد حسن مقبل (25 عاما)، ومجد زهير مقبل خليل مقبل (22 عاما)، ومحمد حسين مصطفى أبو مارية (26 عاما)، وعبد الله اكرم محمد اخليل (20 عاما)، ومحمد يوسف علي قوقاس اخليل (20 عاما)، وسامي احمد عبد الحليم بحر (16 عاما)، وأيمن حسن احمد رشيد صبارنة (19 عاما)، و عمار يونس موسى عرار (17 عاما)، واياد عمر جبرائيل الصليبي (26 عاما)، ومحمد وحيد حمدي ابو مارية (22 عاما)، وقصي مفيد محمد اخليل (21 عاما)، ومجد عماد اخضير عوض (22 عاما)، وياسين عادل احمد زعاقيق (19عاما)، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح الطيط (17عاما).

وقد صاحب الاعتقالات حملة تفتيش وتخريب واسعة لمنازل المواطنين، والاعتداء على بعض الشبان بالضرب والتنكيل بهم.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت كل من: قصي القصراوي، ورائد شاهر الأطرش، وجميل الجمل، ويزن وزوز، وفتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

على الصعيد ذاته، شددت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، اجراءاتها على الحواجز العسكرية واستمرت وأغلقت مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ما زالت تغلق مداخل مدينة الخليل، ومداخل بلدات: الظاهرية، ودورا، والسموع ، وفرش الهوى، وراس الجورة، والفحص ، وعبدة ، وبني نعيم ، وكرمة، والظاهرية، والحرايق، وكافة الطرق المؤدية الى الشارع الالتفافي الذي يربط كافة البلدات مع مدينة الخليل بالبوابات الحديدية، بالإضافة الى الحواجز العسكرية على بعض المداخل الفرعية، كما تفتش مركبات المواطنين وتعيق حركة المواطنين المارين.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال واصلت إجراءاتها العسكرية المشددة في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وعلى الحواجز الالكترونية المؤدية إلى الحرم الابراهيمي، والتي يتعرض خلالها المواطنين إلى التنكيل والاهانة على يد جنود الاحتلال ومجموعات المستعمرين المسلحين.