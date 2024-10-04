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قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي يشارك في مراسم تأبين الشهيد نصرالله

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

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