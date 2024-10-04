الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اقامة مراسم تأبين الشهيد السيد حسن نصرالله بحضور قائد الثورة الاسلامية

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :