الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

آية الله خامنئي: لا يحق لاي محكمة ومنظمة دولية أن تحتج على الشعب الفلسطيني في الوقوف امام المحتلين

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :