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آية الله خامنئي: نحن في اداء هذا الواجب لن نتاخر ولن نصاب بالانفعال وما يحكم به العقل سينفذ في الوقت المناسب

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

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