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آية الله خامنئي: لما عجز العدو الجبان الخبيث عن توجيه ضربة مؤثرة للبنية المتماسكة لحزب الله والمقاومة لجأ الى سياسة الاغتيالات والتدمير

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

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