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آية الله خامنئي: الواقع يبين لنا ان كل ضربة ينزلها اي شخص او مجموعة بهذا الكيان انما هي خدمة للمنطقة برمتها بل لكل الانسانية

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

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