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آية الله خامنئي: المقاومة في المنطقة لن تتراجع بشهادة رجالها والنصر سيكون حليفها

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

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