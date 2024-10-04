الامن الايراني يفكك خلية ارهابية جنوب شرق البلاد

العالم-ايران

واشار وكالة فارس انه على ضوء الأعمال الارهابية الاخيرة التي شهدتها سيستان وبلوشستان بواسطة عناصر زمرة " جيش الظلم" المدعومة من الاستخبارات الاجنبية وأدت لاستشهاد عدد من المواطنين البلوش السنّة وأيضا عدد من كوادر الأمن، وجهت الاجهزة الامنية الايرانية ضربة قاصمة لمرتكبي هذه الجرائم. وأشارت أن تحريات الأجهزة الأمنية حددت الخلية الاساسية في تخطيط وتنفيذ هذه الاعمال الارهابية ما أدى الى تفكيكها في سيستان وبلوشستان، وذلك بعد عملية مداهمة واشتباك، أنتهت بمقتل 3 أرهابيين واعتقال عدد منهم.وذكرت أن العملية الأمنية شملت ضبط أسلحة كثيرة وذخائر في وكر الخلية الارهابية.