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آية الله خامنئي: ايها المناضلون هذه الشهادات والدماء المسفوكة لا تزعزع عزيمتكم بل تزيدكم ثباتا

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

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