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آية الله خامنئي: العصابة الصهيونية هي ايضا توصلت الى انهم لن يحققوا النصر على حماس وحزب الله ابدا

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

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