الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

آية الله خامنئي: سلام الله على القائد الشهيد نصرالله وعلى البطل الشهيد هنية وعلى القائد المفتخر الفريق قاسم سليماني

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :