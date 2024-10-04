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آية الله خامنئي: الكيان هو بلا جذور ومتزعزع وقد ابقى نفسه قائما بصعوبة بدعم امريكي ولن يكتب له البقاء بإذن الله

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

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