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آية الله خامنئي: حزب الله والسيد الشهيد بدفاعهم عن غزة وجهادهم من اجل المسجد الاقصى وانزالهم الضربة بالكيان الظالم قد خطوا خطوة مصيرية من اجل المنطقة

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

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