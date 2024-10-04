شاهد.. مراسل العالم: الشعب الايراني يدعم محور المقاومة

العالم – خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا، أن مراسم التأبين تأتي في تصعيد اسرائيلي ضد فلسطين ولبنان والرد الصاروخي الايراني ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا الى أن الحضور الكبير للشعب الايراني يؤكد أن دعمه لمحور المقاومة.

كما أكد مراسلنا الشعب الإيراني يكن احتراما لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصرالله وقادة المحور الذين عطرت دمائهم الزكية تراب العالم الإسلامي.

الى ذلك قال مراسلنا أن الشعب الايراني يترقب كلمة قائد الثورة الاسلامية ما يترتب عليها من ارشادات واجب التنفيذ في سياق المهام الوطنية والثورية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..