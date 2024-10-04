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شاهد.. مراسل العالم: الشعب الايراني يدعم محور المقاومة

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال مراسم قناة العالم الاخبارية مهدي عبد الصاحب أن هناك حضور شعبي من قبل الشعب الايراني في مراسم احياء ذكرى شهيد طريق القدس السيد حسن نصرالله في مصلى الامام الخميني رضوان الله بطهران.

العالم – خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا، أن مراسم التأبين تأتي في تصعيد اسرائيلي ضد فلسطين ولبنان والرد الصاروخي الايراني ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا الى أن الحضور الكبير للشعب الايراني يؤكد أن دعمه لمحور المقاومة.

كما أكد مراسلنا الشعب الإيراني يكن احتراما لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصرالله وقادة المحور الذين عطرت دمائهم الزكية تراب العالم الإسلامي.

الى ذلك قال مراسلنا أن الشعب الايراني يترقب كلمة قائد الثورة الاسلامية ما يترتب عليها من ارشادات واجب التنفيذ في سياق المهام الوطنية والثورية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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