الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

آية الله خامنئي: طوفان الاقصى حركة منطقية وصحيحة وهي من حق الشعب الفلسطيني

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :