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شاهد.. قراءة عميقة لخطبة قائد الثورة الإسلامية

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال استاذ الجغرافيا السياسية علاء الدين الحمروني في تغطية قناة العالم الاخبارية لخطبة قائد الثورة الاسلامية في إيران السيد علي خامنئي، أن القائد أشار في خطبته الى حرب الخرائط والطاقة والاستراتيجية الاميركية في حربها ضد إيران.

العالم – خاص بالعالم

وقال الحمروني أن الحرب أساسا موجهة ضد الصين الشعبية وروسيا الاتحادية للحد من مواقف هذه الدول الكبرى مما يجري في فلسطين ولبنان، عبر تغيير طريق التجارة عبر تلك الدول الى الهند.

وقال أن القائد أشار الى هذه الاستراتيجية وهو يواجه الولايات المتحدة منذ اربعة عقود، ليس فقط من منطلق وطني إيراني وانما من منطلق تحرير المنطقة بأكملها من الهيمنة الغربية، مشيرا الى أن القائد يريد أن تتوجد دول المنطق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لمواجهة القراءة الجديدة لقوى الهيمنة في المنطقة.

وأكد أن المعركة هي معركة تحرير مقدسات وإعادة التوازنات في المنطقة وعدم السماح لتوليد القوة الغربية من جديد.

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