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المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنة كرمئيل بصلية صاروخية كبيرة

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

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