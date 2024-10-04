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ارتفاع عدد شهداء القصف المتواصل على قطاع غزة الى 17 منذ فجر اليوم

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

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