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عراقجي: وجودي في بيروت في ظل هذه الظروف الصعبة دليل واضح على موقف إيران الداعم للبنان

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

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