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عراقجي: تحدثت مع المسؤولين اللبنانيين وبعض دول المنطقة من أجل اتفاق وقف إطلاق النار

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

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