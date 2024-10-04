الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

عراقجي: مشاورتنا مستمرة مع باقي الدول للوصول إلى وقف لأطلاق النار بشرط مراعاة حقوق اللبنانيين

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :