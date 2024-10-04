الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤
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غارة إسرائيلية تستهدف بلدة العديسة جنوب لبنان

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

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