الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :