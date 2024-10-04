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بيان مسيرات اليمن: نبارك عملية "الوعد الصادق2" التي نفذتها إيران وطالت كل جغرافيا فلسطين المحتلة

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

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