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نائب قائد حرس الثورة الإسلامية: أي استهداف لنا من قبل الكيان الصهيوني سيعرض وجوده لخطر الزوال

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

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