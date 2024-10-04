بيان مسيرات اليمن: عملية الوعد الصادق 2 نسفت أوهام العدو بالقوة

العالم _ اليمن

وأشار بيان صادر عن المسيرة مخاطبا الامين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله: نعاهدك يا شهيد الإسلام والإنسانية والقدس بأنا لن نحيد عن درب الجهاد.

وتابع البيان: نقول لك يا شهيد الإسلام كما قال لك إخواننا المجاهدون في حزب الله، كما كنت تعدنا بالنصر دائما نعدك بالنصر مجددا.



وأكد البيان: نبارك عملية الوعد الصادق 2 التي نفذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وطالت كل جغرافيا فلسطين المحتلة، مضيفا: عملية الوعد الصادق 2 نسفت أوهام العدو بالقوة والتفوق والسيطرة وأكدت مجددا أنه ودفاعاته الجوية أوهن من بيت العنكبوت.

واشار البيان: ونحن على مقربة من العام الثاني لمعركة طوفان الأقصى نجدد العهد للشعب الفلسطيني ومقاومته بأننا معكم وإلى جانبكم، مضيفا: نقول للشعب الفلسطيني ومقاومته، لن نخذلكم مهما طالت المعركة، ومهما كانت الكلفة، وهو ذات العهد والوعد للشعب اللبناني ولحزب الله الغالب.

وختم البيان بالقول: لليهود الصهاينة الإسرائيليين المجرمين قتلة الأنبياء والصالحين، كابوس نصر الله سيبقى يطاردكم حتى زوالكم المحتوم.