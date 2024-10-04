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متحدث جيش الاحتلال: مقتل جنديين من لواء جولاني الكتيبة 13 جراء انفجار طائرة بدون طيار أطلقت من العراق

الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

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